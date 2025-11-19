Christian Nodal libra acusación por falsificación de documentos

noviembre 19, 2025

El cantante Christian Nodal no fue vinculado a proceso por la presunta falsificación de documentos que le imputaba Universal Music. La jueza determinó la falta de evidencias durante una audiencia de 17 horas en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Tras la extensa diligencia, el intérprete de “Botella tras botella” se mostró complacido por la resolución y afirmó ante los medios ser un “fiel creyente de que los hechos hablan más que las palabras”. Asimismo, resaltó sentirse satisfecho tras no ser vinculado.

En compañía de sus padres, Nodal enfatizó que “no hay ni siquiera un solo papel que justifique que nosotros hemos falsificado cualquier documento”, mientras pidió a la disquera “respeto, cariño y congruencia” en sus relaciones contractuales.

No obstante, el proceso civil entre ambas partes continúa su curso, derivado de la demanda que el artista interpuso hace dos años para recuperar los derechos de al menos 50 de sus canciones tras negarse a renovar su contrato con la compañía discográfica.

A su vez, Universal Music había respondido con una contrademanda presentando una carta firmada por “Cristy” donde supuestamente se cedía la titularidad de los temas, además de acusar al cantante y sus padres por la presunta falsificación de 32 contratos.

La asistencia voluntaria del cantante de regional mexicano al Reclusorio Oriente evitó que la jueza considerara emitir una orden de aprehensión en su contra, marcando un avance significativo en el complejo litigio legal que mantiene con su antigua disquera.