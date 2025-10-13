CFE restablece 84% de suministro eléctrico a afectados en 5 estados del país

octubre 13, 2025

Usarios afectados sumaron más de 200 mil

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que tras las lluvias atípicas que afectaron a varias regiones del país desde el 9 de octubre, se ha logrado restablecer el 84.07% del suministro de energía eléctrica en cinco estados: Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Emilia Calleja, directora general de la CFE, destacó que la institución desplegó desde las primeras afectaciones al personal y materiales necesarios para atender la emergencia, siguiendo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En 22 horas restablecimos el suministro en 35% de los usuarios afectados y en 56 horas llegamos al 80%. En San Luis Potosí ya hemos restablecido al 100%, y en las demás entidades seguimos trabajando arduamente para lograr el mismo resultado”, explicó Calleja.

El corte afectó a 262,847 usuarios, pero la CFE ha implementado medidas de seguridad y coordinación con Protección Civil y gobiernos locales para garantizar que las restauraciones se hagan de manera controlada, evitando accidentes tanto para trabajadores como para la población.

La directora detalló que los trabajos se han enfrentado a inundaciones, deslaves y terrenos fangosos, especialmente en áreas de difícil acceso, y compartió imágenes de los equipos de la CFE trabajando en campo para restablecer la energía.

Respecto a la infraestructura eléctrica, Calleja informó que la central de ciclo combinado Poza Rica fue la más afectada, mientras que tres hidroeléctricas registraron daños menores.

Sin embargo, las 158 centrales restantes operan con normalidad, garantizando la operación del sistema interconectado nacional.

Además, la CFE trabaja de manera coordinada con la Conagua y Protección Civil para monitorear los niveles de presas y, en caso necesario, realizar desfogues controlados que no pongan en riesgo a la población ni al personal de la institución.

En cuanto a otros servicios, la CFE informó avances en la restauración de telefonía e internet: se ha recuperado un 27% del servicio de telefonía, incluyendo 44 sitios afectados, y 205 de los 839 puntos de internet en proceso ya funcionan nuevamente.

La red de fibra óptica propia de la CFE no sufrió afectaciones.

“Nuestro personal permanece en comunicación permanente con los gobiernos estatales y municipales, asegurando que los usuarios tengan el servicio eléctrico restablecido lo antes posible”, aseguró Calleja.

Hasta ahora, más de 380 trabajadores se encuentran desplegados en el terreno, utilizando vehículos terrestres y aéreos, plantas de emergencia y sistemas de bombeo de agua, garantizando la atención integral de los servicios básicos en las zonas afectadas.