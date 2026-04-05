CFE ROBUSTECE LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN CON LA INVERSIÓN ESTRATÉGICA EN 300 BANCOS DE BATERÍAS

CFE ROBUSTECE LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN CON LA INVERSIÓN ESTRATÉGICA EN 300 BANCOS DE BATERÍAS

abril 5, 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), como parte del compromiso continuo con la confiabilidad del suministro eléctrico y la modernización de la infraestructura estratégica del país, anuncia el inicio de un programa integral de refuerzo para la Red Nacional de Transmisión (RNT).



Con el objetivo de garantizar la estabilidad operativa y la continuidad del servicio frente a cualquier contingencia, se llevará a cabo la adquisición e instalación de más de 300 bancos de baterías para los servicios propios de las subestaciones eléctricas de la CFE, durante los próximos tres años.



Este proyecto representa una fuerte inversión destinada a subestaciones claves del territorio nacional; con lo anterior la CFE da un paso firme hacia la justicia energética y asegura que cada región del país cuente con un respaldo sólido que minimice las interrupciones y proteja la integridad de la red que mueve a México.



Modernizamos la infraestructura para el bienestar de todas las personas.