Cancelaciones de vuelos por crisis en Medio Oriente

marzo 14, 2026

Redacción.- La reciente escalada del conflicto en Medio Oriente ha provocado importantes alteraciones en el tráfico aéreo internacional, con cancelaciones y retrasos en múltiples vuelos que conectan con la región. Aerolíneas y autoridades aeroportuarias han tomado medidas preventivas debido a los riesgos de seguridad y a las restricciones del espacio aéreo.

Uno de los aeropuertos más afectados es el de Dubái, uno de los principales centros de conexión aérea del mundo. Varias aerolíneas han reducido sus operaciones o cancelado vuelos. Por ejemplo, la aerolínea IndiGo canceló decenas de vuelos, mientras que otras compañías como Air India continúan operando pero con horarios limitados.

Además, aerolíneas internacionales como Lufthansa, Air France, British Airways y KLM han suspendido temporalmente algunas rutas hacia destinos del Golfo y otras zonas cercanas al conflicto. Estas decisiones buscan evitar posibles riesgos relacionados con ataques militares y el cierre parcial de algunos espacios aéreos.

A pesar de estas cancelaciones, compañías como Emirates, Etihad y Qatar Airways mantienen parte de sus operaciones, aunque con ajustes en las rutas y cambios en los horarios.

Expertos señalan que esta situación podría seguir afectando al transporte aéreo mundial si el conflicto continúa intensificándose, ya que la región es clave para las rutas que conectan Europa, Asia y África.

En consecuencia, autoridades y aerolíneas recomiendan a los pasajeros mantenerse informados sobre el estado de sus vuelos y consultar directamente con sus compañías antes de viajar.