Caminos hacia Laguna Verde sí reciben mantenimiento, afirma alcalde de Actopan

febrero 27, 2026

Isabel Ortega/Actopan, Ver.– El alcalde de Actopan, José Eduardo Utrera Carreto aseguró que sí se ha dado mantenimiento a los caminos ubicados en las inmediaciones de la Central Nuclear Laguna Verde, aunque precisó que las obras principales corresponden al Gobierno del Estado y no al Ayuntamiento.

Explicó que en territorio de Actopan se encuentran el campamento y las viviendas de ingenieros que laboran en la central. Señaló que el municipio realiza únicamente trabajos básicos como limpieza y reacondicionamiento de caminos, debido a limitaciones presupuestales.

El edil destacó que el Gobierno estatal ha invertido en la rehabilitación del circuito carretero que conecta comunidades como El Limón, Mesa de Rodeo y Soyacuautla, donde además se construyeron dos puentes durante la administración anterior.

Añadió que actualmente la gobernadora mantiene atención en esta zona, con obras como el libramiento de carril y medio que conectará hacia La Mancha, además de trabajos de mantenimiento en la carretera que conduce a La Luz.

El alcalde subrayó que varias comunidades de Actopan dependen de estos caminos, entre ellas Ojital, La Luz, Caliche, El Mirador, Buenos Aires Tres, Soyacuautla, Llano de Luna, Zárate y Pastorías, así como localidades ubicadas sobre la carretera federal 180 como La Mancha, El Farallón, Villa Rica y el Viejón.

Aunque no precisó el número total de localidades beneficiadas, reconoció que se trata de una amplia zona rural que requiere conectividad por su cercanía con la planta nucleoeléctrica y la carretera costera.