Cae José Antonio “C” del CDN vinculado a contrabando de combustible

mayo 11, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar) detuvo a José Antonio “C”, identificado como lugarteniente del Cártel del Noreste y considerado uno de los principales operadores en el contrabando de combustible vinculado al empresario Roberto “B”, durante un operativo coordinado en el norte del país.

De acuerdo con información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la captura se realizó mediante cuatro cateos simultáneos en inmuebles relacionados con Roberto “B”, señalado como socio mayoritario de una empresa dedicada presuntamente a la comercialización de hidrocarburos ilegales provenientes de Estados Unidos.

En la operación también fue detenida una mujer identificada como Rosaeio “D”, quien presuntamente colaboraba con las actividades del grupo criminal. Las autoridades no precisaron hasta el momento el grado de participación de la detenida dentro de la estructura delictiva.

El funcionario federal detalló en redes sociales que durante las acciones fueron asegurados 11 vehículos, 10 armas largas, dosis de droga, equipos de cómputo, dinero en efectivo y seis motocicletas, además de siete tigres que quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

Las fuerzas federales señalaron que José Antonio “C” era considerado una pieza clave dentro de las operaciones de tráfico y distribución ilegal de combustible, actividad conocida como “huachicol fiscal”, que implica el ingreso irregular de hidrocarburos al país para su posterior comercialización.

Las investigaciones apuntan a que la red criminal operaba mediante empresas vinculadas al sector energético, las cuales habrían servido para mover y vender combustible de procedencia ilícita en distintos estados del país.