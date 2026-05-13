Buscan recolectar 200 kilos de alimento en croquetón para perros en situación de calle en Emiliano Zapata
mayo 13, 2026
Ariadna García/Xalapa, Ver. Integrantes de un grupo de apoyo animal convocaron al primer croquetón “Emprende y Huella”, que se realizará el próximo 17 de mayo en Emiliano Zapata, con el objetivo de reunir alimento y apoyo para perros en situación de calle.
El evento se llevará a cabo de 10:00 a 16:00 horas en el quiosco en la zona de Las Trancas, donde además se instalará un bazar para impulsar productos locales.
“Queremos reunir, pues, 200 kilos de alimento, más o menos, para lo que son rescatistas y gente que le da de comer a perros en situación de calle”, señalaron María Aurora Rame Castañeda y Samanta.
Las organizadoras explicaron que actualmente atienden alrededor de 25 animales, principalmente perros ferales que viven en una zona de difícil acceso, lo que complica su atención y control.
“Nosotros, en situación de calle, debemos tener unos 25 animales y se está reproduciendo más”, advirtieron.
Indicaron que uno de los principales retos es la sobrepoblación, ya que varias perras se encuentran en etapa reproductiva.
“Tenemos de 5 a 10 perras que tenemos que esterilizar están dándonos de 6 a 7 perros por camada”, explicaron.
Por ello, destacaron que además del alimento, se requiere apoyo con medicamentos veterinarios, productos de limpieza y materiales básicos.