Buscan recolectar 200 kilos de alimento en croquetón para perros en situación de calle en Emiliano Zapata

Buscan recolectar 200 kilos de alimento en croquetón para perros en situación de calle en Emiliano Zapata

mayo 13, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Integrantes de un grupo de apoyo animal convocaron al primer croquetón “Emprende y Huella”, que se realizará el próximo 17 de mayo en Emiliano Zapata, con el objetivo de reunir alimento y apoyo para perros en situación de calle.

El evento se llevará a cabo de 10:00 a 16:00 horas en el quiosco en la zona de Las Trancas, donde además se instalará un bazar para impulsar productos locales.

“Queremos reunir, pues, 200 kilos de alimento, más o menos, para lo que son rescatistas y gente que le da de comer a perros en situación de calle”, señalaron María Aurora Rame Castañeda y Samanta.

Las organizadoras explicaron que actualmente atienden alrededor de 25 animales, principalmente perros ferales que viven en una zona de difícil acceso, lo que complica su atención y control.

“Nosotros, en situación de calle, debemos tener unos 25 animales y se está reproduciendo más”, advirtieron.

Indicaron que uno de los principales retos es la sobrepoblación, ya que varias perras se encuentran en etapa reproductiva.

“Tenemos de 5 a 10 perras que tenemos que esterilizar están dándonos de 6 a 7 perros por camada”, explicaron.

Por ello, destacaron que además del alimento, se requiere apoyo con medicamentos veterinarios, productos de limpieza y materiales básicos.