Brotan fosas sépticas en Cobaev 62: papás protestan en la SEV

septiembre 5, 2025

Juan David Castilla/Xalapa.Madres y padres de familia del Cobaev 62 protestaron afuera de las oficinas centrales de la Secretaría Educación de Veracruz (SEV), para exigir la construcción de sanitarios que atiendan las necesidades de 300 estudiantes.

El plantel se ubica a en la zona norte del puerto de Veracruz y solo cuenta con dos fosas sépticas desde hace 13 años, pero se están desbordando y eso genera un foco de infección para la comunidad escolar.

Areli Estrada Trujillo, presidenta de la asociación de padres de familia, indicó que también se solicita un intendente en la escuela y, aunque se ha notificado el problema a las autoridades educativas, hasta el momento no han recibido una respuesta favorable.

“Actualmente tenemos dos baños de fosas sépticas desde hace 13 años y que se están desbordando”, expresó la madre de familia.

La entrevistada comentó que las autoridades deberían destinar un mayor presupuesto al mantenimiento de los planteles educativos de la entidad veracruzana, pues hay algunos que se encuentran en condiciones deplorables.

“Venimos exigiendo lo que nos corresponde para apoyos de nuestra escuela. Si no nos hacen caso, simplemente ponernos un baño, un conserje y un maestro que ya necesitamos”.

Los inconformes amagaron con manifestarse el próximo domingo 7 de septiembre durante el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el puerto de Veracruz, para ser escuchados también por la gobernadora Rocío Nahle García y la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez.

“El día domingo estaremos ahí manifestándonos con la gobernadora y con la presidenta municipal. Ya es hora de que se escuche la voz de las mujeres y de los padres de familia, porque para eso pagamos. El dinero no era para maquillar el Pirata Fuente, era para invertir en las escuelas, únicamente”, añadieron.