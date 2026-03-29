Detectan “focos rojos» por maltrato animal en Xalapa

marzo 29, 2026

Juan David Castilla

Un grupo de animalistas independientes denunció una crisis de maltrato animal en la capital de Veracruz y exigió la intervención inmediata de las autoridades ante la inoperancia de las áreas encargadas.

Ronny de Cruz, una de las activistas, señaló que han identificado sectores donde el maltrato y el abandono son alarmantes. Entre las zonas catalogadas como «focos rojos» se encuentran Homex, Jardines de Santa Rosa, Campo de Tiro, La Hacienda, Vasconcelos, Revolución y El Naranjal.

Según la defensora, en estas colonias es común encontrar animales con fracturas expuestas y tumores sin que la población muestre empatía.

Asimismo, denunció una ola de envenenamientos masivos organizados por manzanas, afectando a grupos de hasta cuatro perros de forma simultánea durante días o semanas.

Los inconformes solicitaron formalmente la destitución de la directora de Salud m, Vianed Martínez Cabrera , a quien acusan de falta de sensibilidad e interés en el bienestar animal.

De igual forma, acusaron que el Centro de Salud Animal ha dejado de atender reportes ciudadanos y llamadas por maltrato, e incluso han dejado de recoger cadáveres de la vía pública.

Por otro lado, exigieron la reinstalación del veterinario Augusto Álvarez Mota, quien presuntamente fue obligado a renunciar tras sufrir acoso laboral y amenazas de agresión física por parte del director del Departamento de Salud Animal, Jonathan Nicolás Grajales Pino.

Las rescatistas lamentaron que la actual administración municipal haya anulado la facultad de la Brigada Animal para emitir multas, un avance que ya había sido aprobado por el cuerpo de regidores en la gestión anterior.

“Se dice que no hay maltrato porque no están atendiendo los reportes… nos han cerrado el apoyo para esterilizaciones gratuitas y ahora quieren cobrar consultas por animales que rescatamos de la calle», sentenció.

Además, criticaron la postura de la administración local, señalando que mientras a las rescatistas se les niegan recursos, las instalaciones de Salud Animal están siendo utilizadas para el entrenamiento de perros de la academia de policía en lugar de enfocarse en la salud pública y el bienestar animal.