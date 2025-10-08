Bomberos de Xalapa piden a xalapeños no tirar basura en vía pública para evitar inundaciones 

octubre 8, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Integrantes del cuerpo de Bomberos hicieron un llamado a la población xalapeña para evitar dejar residos sólidos en la vía pública o sacarla antes o después del toque de campana para evitar inundaciones.

José Luis Acosta Hernández, primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Xalapa dijo que la principal causa de las anegaciones es la acumulación de basura en los desagües, lo que impide el flujo adecuado del agua.

Por ello, hizo un llamado a la población a no sacar la basura antes de que pase el camión recolector y evitar que los animales la dispersen por las calles.

“Como siempre, en coordinación con Protección Civil del Estado y Municipal, tenemos la tarea de darle mantenimiento atarjeas y desagües, sobre todo ante las tormentas. Están diseñados para resistir, pero muchas veces nos rebasa la cantidad de agua que cae en poco tiempo”, explicó.

Expuso que se mantienen en alerta para atender derrumbes y otras situaciones de emergencia en zonas de riesgo, por lo que se han intensificado los recorridos de supervisión para identificar áreas de riesgo y tomar medidas preventivas.

“Muchas veces la cantidad de agua que debería caer en todo un día nos cae en una hora, y eso no da abasto, por muy bien que estén los drenajes. La mayor parte de las inundaciones ocurre por la basura”.