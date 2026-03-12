Bloquean acceso a Coatepec; se oponen a cierre de guardería “Papalote”

marzo 12, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Padres de familia y trabajadores bloquearon el acceso y la salida principal de Coatepec, en rechazo al cierre de la guardería “Papalote” por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con esta acción, se cumplieron tres días consecutivos de protestas ante lo que los usuarios califican como una decisión arbitraria por parte del IMSS.

El cierre de la vialidad, uno de los accesos más transitados de la región, busca presionar a las autoridades federales para que garanticen la permanencia de una estancia que actualmente atiende a más de familias de trabajadores afiliados que no cuentan con otras alternativas seguras para el cuidado de sus hijos.

La inconformidad, que inició el martes frente al plantel y continuó el miércoles en las oficinas de la Delegación Veracruz Norte en Xalapa, se intensificó debido a la falta de canales de diálogo efectivos.

La madre de familia Eliana Alcántara recordó que se oponen a la encuesta digital utilizada por el IMSS para evaluar el servicio, denunciando que el proceso careció de rigor técnico al no llegar a la totalidad de los usuarios y presentar opciones de respuesta limitadas.

Para los manifestantes, es inaceptable que un derecho laboral y una prestación de seguridad social se pongan en riesgo basándose en métricas digitales que no reflejan la satisfacción real ni la calidad del cuidado humano que la guardería ha brindado durante casi tres décadas.

El bloqueo carretero generó un intenso caos vehicular durante aproximadamente 40 minutos, afectando a miles de personas que se desplazan diariamente entre Coatepec, Xalapa y los municipios de la zona serrana.

Los manifestantes, apostados con pancartas y consignas, ofrecieron disculpas a la ciudadanía por las afectaciones, pero subrayaron que la movilización es el último recurso ante la inminente pérdida de un servicio esencial.

Señalan que, de concretarse el cierre, se vulnera el derecho de los menores a la educación inicial y se pone en jaque la estabilidad económica de las madres trabajadoras, quienes no podrían cumplir con sus jornadas laborales sin este apoyo institucional.