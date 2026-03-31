Belinda simula “asalto” en micro durante grabación de videoclip

marzo 30, 2026

La cantante y actriz Belinda simuló un asalto a bordo de una unidad de transporte público como parte de una broma durante su estancia en México, en el contexto de la grabación de un video musical en la CDMX.

En un video difundido en redes sociales, se observa a la artista interpretar a una asaltante dentro de una micro, donde lanza la frase “¡Ya se la saben! Cartera y celulares”, mientras su equipo de trabajo presencia la escena.

El momento fue compartido a través de Instagram, donde la cantante recrea el acto de forma humorística, sin que se reportaran incidentes, como parte del contenido generado durante la producción audiovisual.

La grabación del videoclip se realizó en el Monumento a la Revolución, donde Belinda colabora con Los Ángeles Azules en un proyecto musical que, de acuerdo con versiones, estaría relacionado con el Mundial de 2026.

La artista reside en Madrid, España, desde principios de 2026, donde participa en la grabación de la serie “Carlota”, por lo que su visita a México corresponde a una breve pausa en sus actividades profesionales.

Lanzamiento musical para el Mundial 2026

Asimismo, Belinda presentó una canción vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, como parte de una campaña promocional asociada al torneo que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

La presentación se llevó a cabo el pasado 27 de marzo en Sala Despecho, en Polanco, donde la cantante apareció de forma sorpresiva ante el público, en una visita al país que duró aproximadamente 24 horas.

El tema mundialista forma parte de una estrategia comercial en la que también participan los cantantes Emmanuel y Mijares, quienes aparecen interpretando la canción en distintos materiales promocionales.