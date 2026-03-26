Asesinan a Enedino Utrera, exesposo de la alcaldesa de Soledad de Doblado

Asesinan a Enedino Utrera, exesposo de la alcaldesa de Soledad de Doblado

marzo 25, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- Esta tarde fue atacado a balazos Enedino Utrera Ortega, el exesposo de la presidenta municipal de Soledad de Doblado, la morenista Elsa Cruz Méndez, quien luego murió mientras era atendido en urgencias.

Los hechos se dieron en el centro de la ciudad, donde Utrera recibió varios impactos de bala. Hasta el lugar llegaron elementos de rescate para trasladarlo al hospital donde se confirmó que perdió la vida.

Hasta el momento no se ha informado de alguna detención relacionada con estos hechos.