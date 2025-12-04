Artistas y colectivos invitan a disfrutar del Festival Música por la Huasteca en el JEX

diciembre 4, 2025

Xalapa, Ver., jueves 04 de diciembre de 2025.- La Brigada Acamaya, el Colectivo Bugambilia y el Depa Creativo invitan al público al Festival de Música por la Huasteca, que se llevará a cabo el día sábado 6 de diciembre en la explanada del Jardín de las Esculturas de Xalapa (JEX), recinto de la Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER), de 10:30 a 19:00 horas.

Mediante una programación amplia y diversa, apta para toda la familia, que incluye música de géneros como el jazz, la música latinoamericana, el son huasteco, el son jarocho y el rap, así como una oferta de talleres, se creará un espacio cultural solidario para ayudar a las familias afectadas por el paso de la tormenta Priscilla en el norte del estado de Veracruz, a través de una cooperación voluntaria.

Para engalanar el escenario, se contará con la participación especial de algunos artistas y grupos musicales como el Trío Deshonra Huasteca, Yoliá Ta, Coyolicatzin, Trío Son Melo, Alexa Tenorio, Ana Pau & Looperto, César y su Jardín, Ik’Balam y Don Víctor Ramírez.

