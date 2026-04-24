Anuncian Congreso Internacional por la Paz en Xalapa

abril 24, 2026

Redacción/Xalapa. El doctor Carlos Vázquez Gándara informó que del 26 al 29 de abril se realizará el Primer Congreso Internacional por la Cultura de la Paz en el Gran Hotel Xalapa.

En entrevista para En Contacto, señaló que el evento reunirá a autoridades, académicos, estudiantes y representantes de distintos municipios, con el objetivo de promover la participación social en la construcción de la paz.

Detalló que asistirán invitados nacionales e internacionales, como la parlamentaria hondureña Gloria O’Kelly, además de instituciones como la Universidad Veracruzana.

Agregó que el acceso será gratuito y abierto al público en Xalapa.