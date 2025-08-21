ANPF: Aportaciones escolares son decisión exclusiva de los padres

agosto 21, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Veracruz, 20 de agosto de 2025. — El delegado en Veracruz de la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPF), Esteban Rodríguez, aclaró que las aportaciones voluntarias en escuelas no deben considerarse cuotas ni condicionantes de inscripción, sino acuerdos tomados libremente por los tutores.

Rodríguez explicó que estos apoyos económicos se definen al inicio del ciclo escolar durante las asambleas de padres de familia, donde el comité correspondiente fija la cantidad de la aportación.

“Es un pago estrictamente voluntario”, enfatizó al señalar que ninguna institución puede negar el acceso a los alumnos por falta de este recurso.

“No se llaman cuotas ni inscripciones, son aportaciones voluntarias que salen de los bolsillos de los padres de familia, quienes tenemos autonomía para disponer de esos recursos”, subrayó.

El delegado precisó que los directivos escolares no deben intervenir en el manejo del dinero, ya que corresponde únicamente a las asociaciones de padres decidir su destino. Recordó además que el reglamento nacional vigente reconoce la plena autonomía de los padres de familia para continuar o no con estas aportaciones, siempre bajo acuerdos internos.