Asociación de padres pide a autoridades análisis para mejor control y transparencia en el uso de las aportaciones voluntarias

septiembre 12, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Asociación Estatal de Padres de Familia hizo un llamado a las autoridades educativas a un diálogo y análisis de la problemática para un mejor control y transparencia en el uso y manejo de las aportaciones voluntarias a las escuelas.

El presidente a la asociación, Esteban Rodríguez Ortega, dijo que las aportaciones las manejan los padres de familia a través de las mesas directivas y no los directores o supervisores.

«Son para cuestiones de caracter académico y propias de la asociación y los únicos que tienen que mover ese recurso son los padres de familia a través de su mesa directiva, no los directores ni supevisores».

Además, señaló que comparten y apoyan las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle García en el sentido de la devolución de las aportaciones a los padres de familia siempre y cuando sea por medio de su representación legal en las escuelas que son las mesas directivas de las asociaciones de padres de familia y específicamente al presidente y tesorero como lo establece el artículo 34 fracción promera del reglamento de asociaciones de padres de familia vigente.

«Solicitamos muy respetuosamente giren sus apreciables órdenes a quien corresponda a fin de prohibir a supervidores y directores de las escuelas a que eviten manipular y disponer del dinero que aportan los padres de familia».