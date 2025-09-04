No descartan sanciones o denuncias contra directores por cobro de cuotas de inscripción

septiembre 4, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- No se descarta sanciones a directores de planteles escolares de educación media superior y tecnológicos que hayan cobrado cuotas de inscripción a los alumnos y no las hayan reintegrado, advirtió el subsecretario de Educación Media Superior del Estado, David Agustín Jiménez Rojas.

En ese sentido, dio a conocer que se recibieron denuncias por cobros excesivos en inscripciones, por lo que habrá consecuencias legales, incluso se podrían fincar responsabilidad a directores y directoras de planteles en donde se dieron estas situaciones.

Explicó que para poder proceder, los padres de familia deben solicitar la devolución de los recursos y que se compruebe que fue excesivo.

“Tiene que cumplirse dos criterios, que haya voluntad del padre para pedir este reembolso y que sea un cobro abusivo” y es que, reconoció, hubo planteles en donde los cobros fueron de hasta 3 mil pesos.

“No son muchas quejas, en realidad son casos aislados que hemos estado recibiendo cuando se recorren los planteles”, comentó.

Entre los reportes se encuentran el Tecnológico de San Andrés y el de Veracruz.

“Que nos lo hagan saber para proceder conforme a derecho, para llevar a cabo la investigación, para que el órgano interno de control intervenga y si existe o llegara a existir alguna situación que pudiera llegar a ser constitutiva de algún delito, procedamos a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”.