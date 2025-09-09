Andrea Becerra logra medalla de oro en el Mundial de Tiro con Arco

septiembre 9, 2025

Andrea Becerra se convirtió en la primera mexicana en proclamarse campeona del mundo en la categoría de arco compuesto femenil, luego de vencer (147-146) a la salvadoreña Sofia Paiz en el Mundial de Tiro con Arco 2025, en Gwangju, en Corea del Sur.

Se trata de la segunda presea dorada para México en la historia de lo Campeonatos Mundiales de Tiro con Arco. Ambas en esta edición, y ambas de la mano de Andrea Becerra, quien ya se había colgado la medalla de oro en la modalidad de equipos con Adriana Castillo y María Bernal.

La arquera, originaria de Jalisco, había rozado la gloria en 2021, cuando se quedó con la medalla de bronce en el Mundial de Yankton en arco compuesto. Dos años más tarde, en la edición de Berlín 2023, se colgó la plata. En esta edición se llevó un total de tres medallas, dos doradas y un bronce a lado de Sebastián García.

En la presente edición, el camino al oro para Andrea Becerra fue: en Cuartos de Final venció a la también mexicana, Mariana Bernal (148-147), en Semifinales se impuso ante la colombiana Alejandra Usquiano (148-146) y en la emocionante final superó (147-146) a Sofía Paiz, de El Salvador.