Amplían plazo de inscripción para la Corte Real del Carnaval Veracruz 2026

***El Comité de Carnaval extiende el periodo de registro hasta el 23 de octubre a las 14:00 horas, ante las circunstancias extraordinarias por la contingencia en el norte del estado.

Veracruz, Ver., 20 de octubre de 2025.- En solidaridad con nuestros hermanos del norte de la entidad veracruzana, el comité organizador del Carnaval de Veracruz 2026 anunció la ampliación del plazo para la inscripción de candidaturas a la Corte Real.

Dicha ampliación vence el jueves 23 de octubre a las 14:00 horas y aplica para todas las categorías: Reina, Rey y Reyes infantiles.

El regidor octavo del Ayuntamiento de Veracruz, con la comisión de Carnaval y Turismo, Daniel Martín Lois, y Luis Valdés Salamanca, presidente del Comité de Carnaval de Veracruz, informaron que esta decisión busca brindar una nueva oportunidad de inscripción a quienes no pudieron registrarse dentro del plazo inicial debido a la situación extraordinaria que se ha vivido por la contingencia.

De esta forma, se hace un cordial llamado a todas las personas interesadas a participar en la Corte Real de la fiesta más alegre del mundo, en su edición 102, que se celebrará del 10 al 18 de febrero de 2026, para representar con orgullo la alegría y la cultura de la ciudad de Veracruz y compartir momentos inolvidables con la ciudadanía al ser parte de esta gran experiencia.

Los requisitos para las candidatas a Reina son: ser mujer de nacimiento, veracruzana o hija de padres veracruzanos, tener entre 18 y 35 años, estatura libre y no haber sido electa Reina en los cinco años previos.

En el caso del Rey del Carnaval, debe ser mayor de 18 años, hombre de nacimiento, veracruzano o hijo de padres veracruzanos, estatura libre y no haber sido electo Rey en los últimos cinco años.

Para los Reyes Infantiles, las y los candidatos deben tener de seis a 12 años, ser veracruzanos o hijos de padres veracruzanos y no haber sido electos como Rey o Reina Infantil en los últimos cinco años.

Todos los aspirantes deberán comprometerse a participar en todos los eventos oficiales del Carnaval.

Hasta el momento, los aspirantes inscritos en las diferentes categorías son:

Reina:

Fernanda Pumar Gómez, distintivo blanco.

Reyes de la Alegría:

Bernardino Jiménez Revuelta, distintivo dorado.

Jorge Jair Torres, distintivo amarillo.

Mario Ucha, con el distintivo blanco.

Rey Infantil: