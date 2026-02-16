Recupera Carnaval de Veracruz 2026 tradición y confianza ciudadana; hoteles a su máxima capacidad

febrero 15, 2026

****250 mil personas disfrutaron de las actividades de la “Fiesta de Todos” en los eventos del domingo

Del bulevar Ávila Camacho a la Macroplaza del Malecón, veracruzanos y turistas se volcaron para vivir el Carnaval de Veracruz 2026, cuya edición 102 se consolida en la historia como una festividad que recuperó las tradiciones y la confianza de la ciudadanía.

Con el universo alineado para que las condiciones meteorológicas permitieran realizar el Segundo Gran Desfile y el concierto de Christian Nodal, alrededor de 250 mil personas disfrutaron de las actividades programadas para este domingo, confirmando que la decisión de retomar las fechas originales del carnaval, fue la correcta.

Al acudir a presenciar el Paseo realizado de norte a sur en el bulevar, la alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, destacó la ocupación hotelera total y gran derrame económica para los prestadores de servicios turísticos, que se registran en la ciudad por la visita de connacionales y extranjeros.

Durante el desfile, la Corte Real -encabezada por los Soberanos Fernanda I y Nayo I, así como los reyes infantiles Maryelli I y Gael I-, derrochó entusiasmo y glamour con sus impresionantes atuendos de gala carnestolenda, logrando, al paso de sus majestuosos carros alegóricos, animar a los asistentes y convertir el ambiente fresco en una noche de calidez jarocha.

El contingente de este domingo incluyó la presencia de personajes infantiles para deleite de los más pequeños de las familias, como Toribio y Pepín, Bely y Beto, las Guerreras K-Pop y la Gallina Pintadita.

También autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron para disfrutar del tradicional desfile que originalmente estaba programado para el mediodía, pero que -debido al pronóstico del tiempo- fue modificado a las 7 de la noche, uniéndose a las 150 mil personas que abarrotaron el bulevar.

Para concluir la jornada carnestolenda, el sonorense Christian Nodal, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, conquistó la noche reuniendo a cien mil personas que corearon sus canciones en la explanada de la Macroplaza del Malecón porteño.