Ambiente caluroso y surada con rachas de hasta 60 km/h este miércoles en Veracruz

febrero 26, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este 26 de febrero de 2026, Veracruz registrará ambiente cálido a caluroso durante el día, mientras que por la mañana persistirá fresco a frío en zonas serranas.

Para la entidad no se prevén lluvias; el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Sin embargo, dominará viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, principalmente en la zona costera, lo que podría ocasionar caída de ramas, árboles y anuncios publicitarios.

En cuanto a temperaturas, se estiman máximas de 35 a 40 grados Celsius en buena parte del estado. En regiones montañosas, las mínimas podrían descender entre -5 y 0 grados con posibles heladas en partes altas.

Autoridades mantienen vigilancia ante la aproximación de un nuevo frente frío al norte y noreste del país, que podría reforzar las rachas de viento hacia jueves y viernes. Se recomienda a la población tomar precauciones ante el calor y el viento fuerte.