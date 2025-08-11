Abandono y maltrato a adultos mayores, sigue siendo una constante e Xalapa

agosto 11, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El director del DIF Xalapa, Alejandro del Ángel Aguilar, dijo que el abandono de los adulto mayores por parte de sus familias continúa siendo la principal forma de violencia que enfrentan las personas adultas mayores.

Ante esto, consideró que es un tema que debe atenderse “de manera muy puntual” debido a la vulnerabilidad en la que viven poniéndoles en riesgo constante.

Y es que, a partir de cierta edad, comienza a perder la independencia para sus labores diarias requiriendo apoyo, así como vigilancia.

No obstante, el dejarlos solos, reiteró, es cada vez más recurrente, “lo más común es el abandono, la falta de cuidados y de compromiso”.

“Hay adultos mayores que viven en soledad, sin una red de apoyo, y esto deteriora su salud física, cognitiva y emocional, haciéndolos más vulnerables”, sostuvo.

Por el Mes del Adulto Mayor, el DIF Xalapa llevará a cabo diversas actividades orientadas a sensibilizar a la población sobre la importancia de la atención y el respeto hacia este sector.

Remarcó que es fundamental promover un envejecimiento saludable, con autonomía, capacidad física y desarrollo cognitivo, para mejorar la calidad de vida y reducir los riesgos de maltrato o abandono.