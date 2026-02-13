Aumenta depresión estacional en adultos mayores al iniciar el año

febrero 13, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La llamada “depresión decembrina” o “síndrome de Navidad Blanca” no termina necesariamente con diciembre y puede extenderse durante las primeras semanas del año, afectando con mayor intensidad a las personas adultas mayores, advirtió la gerontóloga María Verónica Rodríguez Estrada.

Explicó que en esta temporada suele confundirse la tristeza con la depresión clínica.

Señaló que diversos estudios, especialmente en países europeos donde la exposición solar disminuye en invierno, han documentado un incremento en los cuadros depresivos asociados a la falta de luz natural, fenómeno conocido como depresión estacional.

«No nada más es en adultos mayores, es en todas las edad, pero a nosotros los adultos mayores nos pega más, por eso hay que diferencias y atender, por eso son importantes las redes de apoyo».

Precisó que esta condición puede presentarse en todas las edades, pero reconoció que en las personas mayores el impacto suele ser más fuerte, debido a factores como la viudez, la pérdida de familiares o el aislamiento progresivo.

Subrayó la importancia de diferenciar entre vivir solo y vivir en soledad. Indicó que hay quienes disfrutan su independencia y mantienen vínculos sociales activos, mientras que otras personas, aun acompañadas, pueden experimentar sentimientos de abandono o desconexión emocional.

«Hay que diferenciar vivir solo que vivir en soledad, hay una gran diferencia», dijo.