A partir del lunes inicia la entrega de tarjeta de beca Benito Juárez a estudiantes de bachillerato de primer semestre

noviembre 26, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A partir del próximo lunes iniciará el reparto de tarjetas del Banco Bienestar a beneficiarios de nuevo ingreso de la Beca Benito Juárez para estudiantes de nivel medio superior (bachillerato) en Veracruz, informó el coordinador estatal de becas en la entidad, Carlos Villa.

El funcionario federal detalló que estas tarjetas son las de estudiantes de primer semestre de nivel bachillerato, quienes en breve podrán recibir el primer dispendio de sus recursos.

“Nos avisaron que estaban por llegar las tarjetas de la beca universal Benito Juárez para estudiantes de Educación Media Superior. Y nos estamos refiriendo a las tarjetas para los estudiantes de primer semestre o primer ingreso a la beca Benito Juárez”.

Estos días, dijo, se organizan dichas tarjetas para que el próximo lunes se lleve a cabo la distribución en cada uno de los mil 413 bachilleratos del estado de Veracruz.

Hay que recordar que para la beca universal Benito Juárez se requiere ser estudiante inscrito en escuelas públicas de bachillerato o profesional técnico en modalidad escolarizada o mixta.

Los beneficiarios reciben una beca de mil 900 pesos bimestrales durante los 10 meses que conforman el ciclo escolar 2025-2026 y la inscripción se cerró el pasado 15 de octubre.