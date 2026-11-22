noviembre 22, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Tras reconocer que hay una sobrepoblación en los 17 Centros de Readaptación Social pertenecientes al Estado, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés señaló que se llevan a cabo requisas, revisiones para mantener el control de los mismos.

Asimismo, dijo que con la construcción de un penal por parte de la federación, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se podrá atender el problema de la sobrepoblación.

“En las cárceles tenemos una sobrepoblación, es un hecho, está documentado, ¿qué estamos haciendo para seguir con el control por parte del estado?, ya estamos colocando los inhibidores, tenemos rotación de cambio continuamente, le damos escolta a los directores cuando van de descanso a sus domicilios y los regresamos.”

Asimismo, dio a conocer que se han realizado 91 operativos en los 17 penales, es decir, casi 5 revisiones interinstitucionales en cada CERESO, además de más de mil requisas locales.

“Se ha estado haciendo un esfuerzo, es difícil con una sobrepoblación, la Presidenta de la República anunció que viene la construcción de un penal federal en seis estados, somos uno de los estados que escogieron”.

Reyes Garcés indicó que desde el pasado viernes se iniciaba un recorrido con autoridades federales por tres terrenos, uno en el norte y dos en el centro del estado, candidatos para la construcción del penal por parte de la Federación.

“Para ver si son viables, si todo sale bien empezará la construcción de un penal con capacidad para 2 mil 400 personas privadas de su libertad, de seguridad media y baja”, finalizó.