noviembre 20, 2026

• Ante la Comisión Permanente de Bienestar y Desarrollo Social, destaca la secretaria Eusebia Cortés Pérez el compromiso social que se traduce en acciones que benefician a los sectores más vulnerables.

Xalapa, Ver., 20 de noviembre de 2026.- La Comisión Permanente de Bienestar y Desarrollo Social de la LXVII Legislatura atendió la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Eusebia Cortés Pérez, quien destacó el respaldo institucional a la población a través de los medios y recursos que le garantizan seguridad patrimonial y económica.

A las 10:03 horas, la legisladora Liud Herrera Félix, presidenta de la Comisión, al lado del diputado Facundo Fernández de la Cruz, secretario, y la diputada Guadalupe Vázquez González, vocal, respectivamente, dio inicio a este acto de rendición de cuentas correspondiente al segundo año de la administración pública estatal.

Primeramente, la funcionaria indicó que el Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda) dio seguridad jurídica y patrimonial a quienes más lo necesitan, a través de 750 acciones de regularización de predios de interés social en 10 municipios y la entrega de 123 escrituras por parte del estado y 179 por la federación.

De manera paralela y en coordinación con el Gobierno de México, la Sedesol impulsó el Programa de Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de más de siete mil 600 viviendas en 14 municipios del estado.

También habló de la importancia de los programas del Bienestar, operados exclusivamente por la federación a través de su delegación en el estado, una inversión superior a los 71 mil millones de pesos (mdp), a través de 16 programas que benefician a más de 3.7 millones de personas. Sumó a esto, más de mil 500 mdp del Faispiam (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas) destinados a transformar la realidad de más de dos mil 500 comunidades.

Con la pensión para las personas con discapacidad permanente, el Gobierno del Estado contribuye con casi 300 mdp, garantizando que casi 30 mil personas reciban apoyo económico bimestral de manera directa, siendo Veracruz la tercera entidad con mayor presupuesto asignado.

En cuanto al programa Abrigando Corazones, la secretaria dijo que éste atiende a la población afectada por las bajas temperaturas. A través de brigadas, en coordinación con la Secretaría de Protección Civil y el DIF estatal, el personal de la dependencia a su cargo ha llegado a 118 municipios, beneficiando a más de 260 mil personas en situación vulnerable, dando apoyo logístico con organización y acompañamiento territorial durante las jornadas de manera directa en 33 municipios.

Durante este periodo, explicó la titular de Sedesol, esta dependencia celebró convenios de coordinación con 18 municipios, para elaborar o actualizar sus programas de desarrollo urbano. Más aun, para que las ciudades crezcan con seguridad y sin riesgo, implementó una nueva guía técnica enfocada en la protección ambiental y la prevención de desastres.

Además, capacitó a autoridades de 32 ayuntamientos para mejorar la atención a la población en temas como la habilitación de panteones y los asentamientos irregulares, garantizando que los municipios den prioridad a la seguridad habitacional de la población.

Fueron expedidos más de mil trámites y servicios, como asesorías directas, constancias de zonificación y licencias de uso de suelo, que aportan información clave sobre usos y restricciones territoriales para la toma de decisiones seguras antes de comprometer el patrimonio.

Agregó a esto la actualización de diagnósticos de las zonas metropolitanas de Coatzacoalcos, Minatitlán y Córdoba, los cuales incluyen mapas y datos estadísticos para entender la carencia de más de un millón de habitantes en 13 municipios, dotando a sus administraciones locales de herramientas técnicas para atender necesidades con mayor eficacia.

De acuerdo con su titular, esta secretaría trabaja estrechamente con su par de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) en la instalación de mesas de atención para verificar padrones y apoyar directamente a más de 22 mil personas pescadoras en 38 municipios.

Eusebia Cortés mencionó también la coordinación con el programa Apoyo a la Familia en el levantamiento de prospectos para la entrega de lavadoras, refrigeradores y la formación de talleres productivos comunitarios de herrería, soldadura, carpintería, panadería, bordados y enseres de cocina.

Y con la Financiera Nacional de Desarrollo y su programa Volver a Crecer, localizando e informando a más de cuatro mil productoras y productores para que pudieran regularizar su cartera vencida en cumplimiento a los objetivos establecidos en el Eje Rector Número 1 del Plan Veracruzano de Desarrollo, Veracruz con Bienestar y Humanismo.

Luego de destacar los beneficios del programa Apoyo a la Palabra, con el que en este año han invertido más de 207 mdp, logrando entregar casi 25 mil apoyos en 148 municipios, la secretaria dijo que casi 19 mil de éstos ya están en las manos trabajadoras de mujeres a través de emprendimientos con venta de comida, artesanías, costuras, bordado, carpintería, panaderías y repostería y servicios de belleza, entre otros.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda participaron las diputadas Daniela Flores Barnils (Morena), Tania María Cruz Mejía (PVEM), Elizabeth Morales García (PT), María Elena Córdova Molina (MC), Ana Rosa Valdés Salazar (PRI), Montserrat Ortega Ruiz y el diputado Héctor Yunes Landa con preguntas acerca del impacto, retos y beneficios de Apoyo a la Palabra, mecanismo para evitar duplicidad en el padrón de beneficiarios, acciones en favor de personas de pueblos originarios, acompañamiento a emprendedoras y seguimiento a estos apoyos, estrategia y criterios para la asignación de recursos en región de las Altas Montañas por temporada invernal y el total de lotes y viviendas que cuenten con escrituras.

Asimismo, ubicación de obras de la dependencia en coordinación con Conavi y si alguna está en zonas de riesgo o sin servicios; sanciones a servidores públicos por actos ilícitos en entrega de programas sociales, recuperación de recursos, atención a personas damnificadas por las lluvias, apoyos para familias de trabajadores del Ingenio San Pedro en el municipio de Lerdo de Tejada, casos de nepotismo en la dependencia, regularización de predios que hayan concluido el trámite, indicadores de personas que salieron de la pobreza y que continúan recibiendo beneficios, así como el presunto condicionamiento para la entrega de recursos.

Además, mejoramiento de los servicios para familias veracruzanas, actos de promoción personalizada, transparencia del fideicomiso que cuenta con 296 mdp, origen de la información relativa a la reducción de la pobreza, diez municipios con mayor inversión de Sedesol en 2026 y los diez con menor asignación y la metodología y evaluaciones para medir la disminución de la pobreza en la entidad.

En la segunda ronda, las diputadas Ana Rosa Valdés Salazar (PRI) y Montserrat Ortega Ruiz y los diputados Héctor Yunes Landa y Adrián Sigfrido Ávila (MC), preguntaron sobre la intervención del Órgano Interno de Control ante presuntos casos de nepotismo; presupuesto asignado a la Secretaría y monto ejercido, riesgo de subejercicio y distribución de los recursos, gastos operativos de la dependencia, cómo evitar el uso político-electoral de los padrones de beneficiarios y su actualización respecto de personas fallecidas, inconsistencias en el padrón de Abrigando Corazones y medición de los resultados de Apoyo a la Palabra.

Asimismo, retrasos en la ejecución de obras por el subejercicio de otros entes, implementación de apoyos que impulsen la autonomía económica y no representen un paliativo temporal, garantías de calidad y atención prioritaria a los sectores que realmente lo necesitan en programas alimentarios y los dirigidos a personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres y jefas de familia, así como las investigaciones por presuntos cobros indebidos para acceder a los programas sociales.

Por su parte, las legisladoras Elizabeth Morales García (PT) y Roxana Barragán Hernández (PVEM) y el legislador Felipe Pineda Barradas (Morena) cuestionaron acerca de las acciones de Invivienda, sus beneficiarios y los costos de escrituración, publicación de los padrones antes de los procesos electorales, criterios para que mujeres dedicadas a la actividad pesquera puedan acceder a Apoyo a la Palabra, programas destinados a mujeres, capacidad financiera de la dependencia para atender contingencias, recursos ejercidos y el tipo de ayuda otorgada, así como acciones emprendidas para dar continuidad a los objetivos de la Agenda 2030.

En la parte final de la comparecencia, hicieron uso de la voz las diputadas Dorheny García Cayetano, Tania María Cruz Mejía, Elizabeth Morales García y Montserrat Ortega Ruiz y los diputados Adrián Sigfrido Ávila Estrada y Héctor Yunes Landa, quienes expresaron sus mensajes de conclusión.

La comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Social finalizó a las 12:29 horas.