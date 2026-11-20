Veracruz trabaja por el bienestar de las familias con apoyos sociales y productivos: Sedesol

Veracruz trabaja por el bienestar de las familias con apoyos sociales y productivos: Sedesol

noviembre 20, 2026

Xalapa, Ver., viernes 20 de noviembre de 2026.- Bajo la primicia de que gobernar significa brindar bienestar, transformar la preocupación cotidiana en tranquilidad y reducir los rezagos sociales, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) aplica una política orientada a generar oportunidades, atender las necesidades de las familias y mejorar sus condiciones de vida.

Al comparecer ante la LXVII Legislatura del Congreso del Estado, como parte de la Glosa del Segundo Informe de la gobernadora Rocío Nahle García, la titular de la Sedesol, Eusebia Cortés Pérez, destacó que, en dos años, el programa Apoyo a la Palabra – Plan México ha entregado 37 mil 195 apoyos, con una inversión de más de 293 millones de pesos.

Tan solo en 2026, destinó más de 207.5 millones de pesos en beneficio de 24 mil 961 personas, de ellos 5 mil corresponden a la segunda etapa, dirigida a quienes emprenden, trabajan por cuenta propia y dar continuidad a sus actividades productivas.

Veracruz ocupa el tercer lugar nacional por el presupuesto que la Federación asignó a los Programas de Bienestar en la entidad, con 71 mil millones de pesos; por su parte, el Gobierno del Estado destinó más de 296 millones de pesos al convenio para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Para obras en 2 mil 569 comunidades, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos destinó mil 559 millones de pesos..

Mediante la estrategia Por Amor a Veracruz, la Sedesol brindó acompañamiento a 22 mil 687 pescadoras y pescadores, así como a 4 mil productoras y productores, estos últimos pudieron regularizar sus adeudos a través del programa especial Volver a Crecer.

Con la campaña Abrigando Corazones, la Sedesol, en coordinación con Protección Civil y el DIF Estatal, entregó cobertores y canastas alimentarias a 267 mil 585 personas.

La Secretaría también se sumó a la campaña Tu Juguete, Tu Sonrisa y reunió mil 259 juguetes que donó al DIF Estatal para promover el derecho de las niñas y los niños al juego y al esparcimiento como parte de su desarrollo integral.

En materia de certeza patrimonial, el Instituto Veracruzano de la Vivienda realizó 750 acciones de regularización de predios de interés social y entregó 123 escrituras. Además, en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entregó otras 179 escrituras e impulsa la construcción de 7 mil 678 viviendas.

En materia de desarrollo urbano, la Sedesol formalizó convenios con 18 ayuntamientos y elaboró programas municipales para Oluta y San Juan Evangelista, con una inversión de 776 mil 389 pesos y un alcance de 49 mil 658 habitantes.

También capacitó a autoridades de 32 municipios y atendió mil 78 trámites y servicios urbanos, entre ellos la emisión de 52 constancias de zonificación y de 18 dictámenes de factibilidad regional sustentable, así como la prestación de 941 asesorías. Estas acciones favorecieron el desarrollo armónico de proyectos comerciales, habitacionales e industriales y la atracción de una inversión privada estimada en 2 mil 291 millones de pesos.

Finalmente, la dependencia actualizó tres diagnósticos regionales de las zonas metropolitanas de Minatitlán, Coatzacoalcos y Córdoba. Estos instrumentos de planeación benefician a más de un millón de habitantes.

Durante este ejercicio de rendición de cuentas, Cortés Pérez presentó los resultados de la dependencia ante la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social, integrada por los diputados Liud Herrera Félix, Facundo Fernández de la Cruz y Guadalupe Vázquez González.