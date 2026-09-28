Cometur prevé detonante económico y turístico por remodelación del WTC Veracruz

septiembre 28, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La proyectada modernización y remodelación integral del World Trade Center (WTC) de Veracruz representará un punto de inflexión estratégico para reactivar el turismo de negocios y detonar la economía de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, afirmó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (Cometur), Sergio Lois Heredia.

El líder empresarial destacó que el proyecto trasciende el ámbito municipal de Boca del Río, donde se ubica el recinto, para generar un impacto directo en la prestación de servicios, ocupación hotelera y derrama económica regional.

«La gran remodelación que se anunció del World Trade Center es algo que va a ser muy benéfico para el turismo, pero yo creo que para la actividad económica en general. Impacta positivamente a todo lo que es la zona conurbada», sostuvo.

Lois Heredia recordó que la última intervención de gran escala ejecutada en el WTC se remonta al periodo 2000-2001, durante la administración estatal de Miguel Alemán Velasco, obra que transformó la dinámica comercial del litoral veracruzano y propició el arribo de cadenas hoteleras de alta categoría.

El presidente de Cometur expuso que, en los últimos años, el mercado de Congresos y Convenciones se volvió altamente competitivo ante la edificación de centros de negocios más modernos en otros estados del país, lo que restó competitividad al inmueble veracruzano.

Sin embargo, aseveró que con las obras de renovación el escenario se invertirá a favor de la entidad, al equipar el recinto con tecnología e infraestructura de vanguardia.

«A Veracruz le ha costado trabajo sobreponerse a otros destinos que cuentan con centros de convenciones más modernos.

Ahora, con la manera en cómo se va a renovar el World Trade Center, va a quedar a la vanguardia. Veracruz como destino para congresos y convenciones lo tiene todo; solo le faltaba competir en su centro de convenciones como tal», concluyó.