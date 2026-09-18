Tiroteo en escuela de Filipinas deja tres muertos y seis heridos

septiembre 18, 2026

Un tiroteo registrado en una escuela secundaria de la provincia de Cotabato del Sur, en Filipinas, dejó como saldo tres personas fallecidas y seis heridas.

El gobernador provincial, Reynaldo Tamayo Jr., confirmó los hechos y señaló que el presunto atacante, un alumno de 14 años, se suicidó tras cometer el ataque.

Entre las víctimas mortales se encuentran el presunto autor, otro adolescente de 14 años y una niña cuya edad no ha sido determinada por las autoridades.

El ataque ocurrió alrededor de las 13:30 horas locales, después de que servicios de emergencia recibieran una llamada alertando sobre disparos en la zona.

Las autoridades identificaron al responsable como un estudiante de noveno grado, quien habría disparado contra cuatro compañeros antes de suicidarse.

Los seis heridos fueron trasladados a hospitales de la provincia; algunos presentan lesiones leves, mientras otros permanecen bajo observación médica.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el adolescente habría enviado mensajes frecuentes a un amigo, anunciando posibles disparos en la escuela.

Los mensajes revisados señalaron que el estudiante participaba en una plataforma llamada “True Crime Community”, vinculada al adoctrinamiento juvenil.