Destaca director de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher, resiliencia de México y avances en su sistema educativo ante resultados de PISA

Destaca director de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher, resiliencia de México y avances en su sistema educativo ante resultados de PISA

septiembre 9, 2026

La OCDE destacó que, frente al promedio de sus países miembros, en México más estudiantes perciben que sus docentes se preocupan por su aprendizaje, les ayudan a comprender y les brindan apoyo adicional cuando lo necesitan

Schleicher destacó que, entre 2015 y 2025, México amplió significativamente el acceso de jóvenes de 15 años al sistema educativo, incorporando a sectores históricamente excluidos

De acuerdo con el mensaje dirigido a la comunidad educativa mexicana, Andreas Schleicher, el director de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), felicitó a maestras y maestros, directores, estudiantes y familias por los resultados de PISA 2025, los cuales, afirmó, reflejan la resiliencia del Sistema Educativo Mexicano, informó el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo.

Esta mañana, Andreas Schleicher también destacó que México logró la ampliación de oportunidades educativas sin un aumento de la brecha de aprendizaje, además de mantener estables sus aprendizajes en un escenario internacional en el que numerosos sistemas educativos han registrado retrocesos.

Schleicher consideró que los datos de PISA muestran una característica relevante de México: la resiliencia de su sistema educativo. En particular, destacó el comportamiento del país en ciencias, área central de la evaluación más reciente, donde los resultados tuvieron una mejoría. También resaltó que México consiguió mantener relativamente estable su posición en lectura, mientras otros sistemas educativos experimentaron disminuciones más pronunciadas.

El director de Educación de la OCDE señaló que el avance educativo no siempre se refleja en incrementos de los puntajes. En determinados momentos, explicó, evitar retrocesos y preservar los aprendizajes también representa un logro importante.

Más allá de los resultados académicos, Schleicher puso especial atención en las características que muestran los estudiantes mexicanos frente al aprendizaje.

De acuerdo con su análisis, los jóvenes de 15 años evaluados en México muestran curiosidad, disposición para aprender y perseverancia cuando enfrentan dificultades; estas capacidades serán cada vez más importantes en un entorno marcado por los cambios tecnológicos y el desarrollo de la inteligencia artificial.

También destacó que un porcentaje importante de estudiantes mexicanos considera que su tiempo en la escuela tiene sentido y propósito, una percepción favorable frente a la registrada en otros países de la OCDE.

Para Schleicher, estas habilidades tendrán un valor creciente en los próximos años. En un contexto donde la inteligencia artificial puede proporcionar respuestas prácticamente de manera inmediata, la diferencia estará en la capacidad del estudiantado para formular preguntas pertinentes, analizar información, enfrentar problemas complejos y reconocer cuándo necesitan apoyo. Para la Nueva Escuela Mexicana (NEM), esta observación por parte del director coincide con el espíritu de fomentar la construcción de un pensamiento crítico.

Otro de los aspectos que sobresalen en el análisis de la OCDE es la relación entre estudiantes y docentes. En este sentido, Schleicher señaló que, en comparación con el promedio de los países de la organización, en México un mayor número de estudiantes consideran que sus profesores se preocupan por su aprendizaje, hasta lograr que comprendan y les brindan apoyo adicional cuando es necesario. Para el especialista, esta percepción refleja que la educación no puede reducirse a una simple transmisión de conocimientos.

El vínculo entre docentes y estudiantes constituye un componente fundamental del aprendizaje. Cuando los alumnos sienten que sus profesores los conocen, confían en ellos y están dispuestos a acompañarlos, se generan mejores condiciones para superar dificultades y fortalecer sus resultados, explicó Schleicher.

Por lo anterior, luego de transmitir el mensaje del director de la OCDE en la conferencia “La mañanera del pueblo”, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó el compromiso de los docentes como una de las fortalezas del sistema educativo del país.

Schleicher también llamó la atención sobre la ampliación de las oportunidades educativas en México. Añadió en su mensaje que, entre 2015 y 2025, el número de jóvenes de 15 años elegibles para participar en PISA aumentó a un ritmo considerablemente mayor que la población total de esa edad. Este comportamiento refleja que un mayor número de jóvenes está llegando al sistema educativo, incluidos estudiantes provenientes de sectores que históricamente habían sido excluidos.

Cabe añadir que lo dicho por el director de la OCDE constituye uno de los principales objetivos de la política educativa del Gobierno de México, al crear la estrategia del Bachillerato Nacional, para que ningún joven se quede sin lugar para estudiar. Para lograrlo, se impulsa la construcción de 400 mil nuevos espacios en educación media superior en todos los rincones del país.

Uno de los principales desafíos de ampliar la cobertura consiste en lograr que la incorporación de más estudiantes no genere un deterioro de los resultados promedio ni profundice las desigualdades. Por ello, el Marco Curricular Común del Bachillerato Nacional garantiza que la incorporación de más jóvenes de distintos sectores no genere una brecha en el aprovechamiento, sino que represente una condición de equidad.

Aunque las desigualdades continúan siendo un reto, Andreas Schleicher expuso que la brecha de desempeño en México es menor que el promedio registrado entre los países de la OCDE.

A diferencia de numerosos sistemas educativos europeos, en México se presentaron menores niveles de segregación social. De acuerdo con la OCDE, esto propicia que las escuelas sean espacios donde jóvenes de diferentes contextos pueden convivir, aprender juntos y reconocer que las capacidades y el talento no dependen necesariamente del origen económico o social.

Otro de los hallazgos de la prueba es que los jóvenes mexicanos resultaron por encima del promedio de la OCDE en comprender un problema complejo, identificar sus componentes, dividirlo en partes manejables y desarrollar estrategias sistemáticas para encontrar soluciones. Estas características del estudiantado mexicano adquirirán mayor importancia conforme avance la inteligencia artificial.

Por todo lo anterior, los resultados de PISA 2025 refuerzan una ruta que ya está en marcha en nuestro país: maestras y maestros se desempeñan como agentes transformadores; el aprendizaje se desarrolla por proyectos que despiertan la curiosidad y el interés por saber más. La NEM apuesta por una evaluación formativa como insumo para los docentes en el aprovechamiento individual de los estudiantes.