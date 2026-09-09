Trabajar desde distintas ciudades ya es parte de la estrategia laboral global; 6 de cada 10 profesionales en México quieren elegir desde dónde construir su carrera

Trabajar desde distintas ciudades ya es parte de la estrategia laboral global; 6 de cada 10 profesionales en México quieren elegir desde dónde construir su carrera

septiembre 9, 2026

Actualmente desarrollar una carrera ya no tendría que significar vivir cerca de una sede corporativa ni elegir entre crecer profesionalmente y permanecer en el lugar que sentimos como propio. La flexibilidad está haciendo posible trabajar desde distintos puntos del país, manteniendo la conexión con equipos, oportunidades y comunidades profesionales.

En el marco del Día de la Independencia de México, que se conmemora cada 16 de septiembre, WeWork propone reconocer una nueva expresión de libertad profesional: poder elegir desde dónde construir una carrera sin que la ubicación determine hasta dónde es posible llegar.

Este cambio forma parte de una transformación global. De acuerdo con el Informe Global Fortune 500 sobre Espacios Flexibles 2026 de WeWork, entre las compañías de este grupo que utilizan su red, 60% ya opera desde varias ciudades, 62% tiene presencia en múltiples ubicaciones y 53% se extiende a más de un país. Además, dos de cada tres mantuvieron o ampliaron su presencia en espacios flexibles durante el último año.

El trabajo se mueve junto con el talento

La posibilidad de trabajar desde diferentes ciudades ha dejado de ser exclusiva de profesionales independientes o personas que viajan constantemente. Hoy también responde a la necesidad de las organizaciones de distribuir equipos, llegar a nuevos mercados y ofrecer alternativas que les permitan acceder a talento más allá de una sola ubicación.

En América Latina, 76% de las empresas Global Fortune 500 analizadas por WeWork mantuvo o amplió su presencia en espacios flexibles. A nivel global, estas compañías pueden ocupar un nuevo espacio en aproximadamente 95 días desde su primera consulta, lo que facilita responder con mayor rapidez a cambios en los equipos y las operaciones.

Para los profesionales mexicanos, esta transformación se relaciona con una aspiración cada vez más visible. Según el estudio Retos y perspectivas del trabajo: revelando las claves de la evolución laboral (WeWork, 2024), 61% señaló que le gustaría convertirse en nómada digital, mientras que 7% ya trabaja bajo este modelo y 5% lo hizo en el pasado. Solo 20% declaró no tener interés en esta modalidad.

Más que trabajar temporalmente desde un destino turístico, esta aspiración refleja el deseo de contar con mayor autonomía para decidir dónde vivir y desarrollarse profesionalmente. También abre la posibilidad de permanecer cerca de la familia, regresar a la ciudad de origen o explorar otros centros de crecimiento sin desvincularse de una organización, un equipo o una comunidad.

Aunque el talento busca mayor libertad geográfica, esto no implica abandonar los espacios físicos. Según La experiencia laboral 2026 en México: Ganar bien, vivir mejor y crecer sin renunciar (WeWork), el 56.93% de las personas encuestadas prefiere un modelo híbrido, frente al 33% que actualmente trabaja bajo este esquema, una brecha de casi 24 puntos porcentuales entre lo que el talento quiere y lo que hoy vive.

Entre quienes prefieren el modelo remoto o con asistencia opcional a la oficina, 75.9% identifica la reducción de los tiempos de traslado como su principal motivador; 68.67% destaca un mejor equilibrio entre vida personal y laboral; 45.18% una mayor productividad; y 43.97% el cuidado personal.

La movilidad urbana ayuda a entender esta preferencia: cerca del 70% de este grupo reside en la Ciudad de México, el Estado de México, Guadalajara y Monterrey. Según el TomTom Traffic Index 2026, la Ciudad de México encabeza el ranking mundial de congestión, con 184 horas anuales perdidas en hora pico; Guadalajara ocupa el segundo lugar en América del Norte con 126 horas, y Monterrey el octavo con 89 horas.

Así, los espacios de trabajo flexibles pueden funcionar como una extensión de la oficina tradicional ya que permiten trabajar más cerca de casa, reunirse con un equipo en otra ciudad, acceder a un entorno profesional durante un viaje, sin perder infraestructura, concentración ni comunidad.

“Hablar de flexibilidad también significa hablar de libertad para elegir dónde podemos desarrollar nuestro potencial. México cuenta con ciudades con comunidades profesionales, creativas y empresariales cada vez más dinámicas, y los nuevos modelos de trabajo permiten que el talento se mantenga conectado y productivo más allá de una ubicación específica. El reto para las organizaciones está en construir esquemas que combinen esa autonomía con espacios que favorezcan la colaboración, la comunidad y el sentido de pertenencia”, señaló Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica.

En este 16 de septiembre, hablar del orgullo de trabajar desde México también significa reconocer que el talento del país no se concentra en un solo lugar. Desde las principales capitales empresariales hasta las ciudades donde surgen nuevas comunidades profesionales, la flexibilidad permite que más personas participen en las oportunidades laborales sin que su ubicación se convierta en una barrera.

Definitivamente el talento mexicano puede llegar más lejos sin tener que alejarse del lugar al que pertenece. México se distingue por la fuerza y diversidad de sus ciudades, y sin duda, la flexibilidad abre la posibilidad de construir oportunidades desde distintos puntos y de hacer que el crecimiento profesional surja donde cada persona elija.