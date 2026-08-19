Transportistas advierten posibles afectaciones por llegada de autobuses Atenas

agosto 19, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

La incorporación de 60 nuevas unidades del servicio Atenas al transporte público de Xalapa podría generar afectaciones para los concesionarios que actualmente operan en la capital, reconoció el presidente del Servicio Urbano de Xalapa (SUX), Óscar Luis Ceballos Ramírez.

No obstante, consideró que la entrada de los autobuses puede representar beneficios para la población si se realiza de manera ordenada y con reglas claras para todos los involucrados.

“Yo creo que cualquier ingreso de transporte a todos los transportistas sí hay afectaciones. Sabemos que se tienen que hacer las cosas bien y en orden, como siempre lo ha dicho la gobernadora. Haciendo las cosas con orden y respeto tendremos cosas buenas para nuestra ciudadanía”, afirmó.

El gobierno de Veracruz anunció recientemente la incorporación de las unidades Atenas a Xalapa. Ante ello, Ceballos Ramírez señaló que los transportistas están a la espera de ser convocados para conocer las reglas de operación del Fideicomiso para la Modernización del Sistema de Transporte Público de Pasajeros.

“Ya fue dado a conocer el ingreso de las unidades Atenas, pero nosotros seguimos en la espera como transportistas de volver a tener la convocatoria como tuvimos ya la primera mesa de trabajo en donde el proyecto del fideicomiso no era como se escucha y se planteó. Estamos a la espera de que nos manden a traer para darnos a conocer cómo se va a trabajar”, expuso.

Explicó que, originalmente, el fideicomiso contemplaba apoyar a los concesionarios para sustituir unidades antiguas por autobuses nuevos, por lo que ahora buscan conocer cómo operará y cuáles serán las condiciones para evitar afectaciones al sector.

“Ahorita escuchamos que viene por el estado, pero sabemos que la gobernadora tendrá que mandarnos a traer o quien esté a cargo del fideicomiso, para poder tener una plática con los transportistas y ver cuáles son los términos y condiciones para que no haya afectaciones para algunos compañeros también”, dijo.

De acuerdo con el dirigente transportista, alrededor del 50 por ciento del parque vehicular requiere ser sustituido, por lo que consideró que el fideicomiso representaba una oportunidad para modernizar las unidades que prestan el servicio en la capital.

“Veíamos una salida muy buena al llegar este fideicomiso y que todos los transportistas pudiéramos tener esa oportunidad de ir cambiando nuestras unidades”, señaló.