Álvaro Cueva pide fortalecer medios públicos

agosto 18, 2026

Xalapa, Ver.— En entrevista para En Contacto, el crítico de televisión Álvaro Cueva cuestionó la estrategia del gobierno de la 4T frente a las llamadas “listas” de periodistas y medios.

Consideró que exhibir a comunicadores no resuelve la desinformación y llamó a invertir en medios públicos para generar contenidos de calidad y competir en el entorno digital.

“Por más listas que se publiquen, no va a pasar nada”, afirmó, al señalar que medios como Canal Once, Canal 22, IMER y Radio Educación requieren mayor inversión y promoción.

Cueva sostuvo que para combatir la mentira se necesita fortalecer el periodismo y apostar por medios públicos competitivos.