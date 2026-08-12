Anuncian premios por medalla también para entrenadores de ganadores en #SantoDomingo2026

Anuncian premios por medalla también para entrenadores de ganadores en #SantoDomingo2026

agosto 12, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a partir de enero de 2027 aumentarán en 10 por ciento las becas para los deportistas de alto rendimiento, además de que se modificará el esquema de estímulos económicos para reconocer todas las medallas obtenidas por atletas y entrenadores, y no únicamente la de mayor valor, como ocurría hasta ahora.

El anuncio se realizó durante el reconocimiento a la delegación mexicana que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde México consiguió su mejor actuación histórica al conquistar 407 medallas: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce.

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, explicó que actualmente los atletas que obtienen medallas en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olímpicos o Campeonatos Mundiales son acreedores a una beca y a un estímulo económico.

Sin embargo, cuando un deportista consigue varias preseas en una misma competencia, tradicionalmente sólo se toma en cuenta la de mayor valor para el reconocimiento económico.

Ahora, se premiarán todas las medallas que un atleta haya conseguido, esta nueva disposición beneficiará tanto a los deportistas como a sus entrenadores.

La medida representa un cambio en el esquema de reconocimiento al alto rendimiento, al considerar no sólo el resultado más destacado de cada competidor, sino el conjunto de logros obtenidos durante una competencia.

Pacheco destacó que la delegación mexicana hizo historia al convertirse en tricampeona centroamericana y superar en 22 medallas de oro el récord anterior, así como en 23 preseas la mejor marca histórica total.

El resultado, sostuvo, fue producto de una preparación que comenzó mucho antes de la competencia. Para las etapas de preparación y clasificación se destinaron más de mil millones de pesos, recursos que permitieron apoyar a 698 atletas mediante competencias internacionales, campamentos, concentraciones y equipo especializado.

Además, se fortalecieron las becas deportivas, se respaldó a más de 50 federaciones con equipos multidisciplinarios y se profesionalizó a más de 300 entrenadores mediante capacitación técnico-deportiva y médica avalada por la Secretaría de Educación Pública.

Para la participación en los Juegos Centroamericanos se destinaron otros 60 millones de pesos al Comité Olímpico Mexicano, destinados a cubrir necesidades como uniformes, transporte aéreo y otros requerimientos de la delegación.

El desempeño mexicano destacó también por su amplitud. El país obtuvo medallas en 50 deportes distintos, mientras que en 35 disciplinas consiguió al menos una medalla de oro. En total, 493 atletas subieron al podio y 91 de ellos conquistaron tres o más preseas.

Las mujeres tuvieron además un papel central en el resultado, al encabezar la cosecha mexicana con 198 medallas, entre ellas 83 de oro.

Sheinbaum destacó que detrás de cada presea existe un proceso de años de entrenamiento, sacrificios, lesiones, competencias y preparación, por lo que el nuevo reconocimiento busca valorar de manera más amplia el esfuerzo de los deportistas y sus equipos.

La presidenta subrayó que el objetivo no es que el éxito de los Juegos Centroamericanos quede como un hecho aislado.

El gobierno federal mantendrá el acompañamiento rumbo a las clasificaciones de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.