Salón de Palacio de Gobierno se llamará Leona Vicario

julio 21, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Tras aclarar que nunca pensó en que uno de los salones rehabilitados de Palacio de Gobierno llevara su nombre, la gobernadora Rocío Nahle García señaló que se tomó la decisión de que se nombra “Leona Vicario”.

La mandataria de Veracruz dejó en claro que el edificio que alberga el Palacio de Gobierno no es de su propiedad, sino del pueblo veracruzano.

«Este edificio es del pueblo de Veracruz, no es mío; este edificio representa el gobierno y la dignidad del pueblo veracruzano (…) para que dejen de sufrir ya tiene el nombre; si tenemos el salón de Benito Juárez de un lado y como yo dije que tenía que ser el nombre de una mujer, va a estar Leona Vicario».

Luego de las críticas a nivel nacional, Nahle García señaló que su administración está enfocada en sacar adelante al estado, más allá de lo que piensen en el altiplano.

«Es parte de un sector y cada quien está en la libertad de opinar y de decir, pero no está en la libertad de golpear a un gobierno que hace las cosas y que trabaja por el bien de Veracruz.»

Y es que, dijo, es normal que desde el centro del país haya mucha atención sobre lo que ocurre en Veracruz pues es un estado de suma importancia.