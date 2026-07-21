Activistas exigen cancelar el «cerdo encebado» en Santiago Tuxtla por maltrato animal

julio 21, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.Integrantes de la Coalición de Activistas por los Derechos de los Animales de Veracruz (Cadav) manifestaron su rechazo a la realización del espectáculo denominado «cerdo encebado», anunciado para el próximo 23 de julio en el marco de las fiestas patronales del municipio de Santiago Tuxtla, e instaron al Ayuntamiento a la cancelación inmediata del evento por incurrir en actos de maltrato.

Las agrupaciones ambientalistas y de protección animal calificaron como una incongruencia la postura del gobierno municipal, toda vez que el presidente municipal signó previamente un Compromiso por el Bienestar Animal, instrumento mediante el cual se comprometía a acatar y velar por el marco jurídico que protege a las especies.

A través de un pronunciamiento oficial, la coalición recordó que la práctica del «cerdo encebado» somete al ejemplar a episodios severos de angustia, estrés extremo, persecución y dolor con el único propósito del entretenimiento público.

Estas acciones contravienen las disposiciones vigentes en materia de protección animal a nivel federal y estatal.

La Cadav puntualizó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, prohíbe el maltrato hacia los animales y estipula la obligación del Estado para garantizar su preservación. De igual manera, la Ley Federal de Sanidad Animal prohíbe de forma explícita el uso de especies en espectáculos públicos que impliquen crueldad o sufrimiento.

En el ámbito local, la Constitución Política del Estado de Veracruz reconoce formalmente a los animales como seres sintientes con derecho a la protección especial, por lo que cualquier omisión por parte de los funcionarios públicos constituye un incumplimiento a sus deberes constitucionales.

La red de activistas expresó su preocupación por el hecho de que este tipo de actividades se promuevan en la región de Los Tuxtla como eventos de convivencia familiar dirigidos a niñas, niños y adolescentes. Señalaron que el mensaje transmitido en este tipo de recintos normaliza el dolor de otros seres vivos y debilita la construcción de una cultura de paz e integración social.

Ante este panorama, la Coalición hizo un llamado a las autoridades ministeriales y ambientales del estado para que intervengan de oficio, hagan valer el marco normativo vigente y sancionen los espectáculos públicos que atenten contra la integridad de la fauna en la entidad.