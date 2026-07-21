Colectivos reprochan opacidad de la Comisión Estatal de Búsqueda

julio 21, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La falta de apertura, opacidad y el constante rechazo a la rendición de cuentas por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Veracruz (CEBV) fueron cuestionados por colectivos de familiares de personas desaparecidas, luego de que su titular, Lutgarda Madrigal Valdez, evitara nuevamente responder a los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre el desempeño y los resultados de la dependencia a su cargo.

Al ser abordada por los reporteros al término de un acto público en la capital, la funcionaria estatal negó información detallada sobre las acciones de campo, las jornadas de localización e identificación y los avances presupuestales de la institución, limitándose a ofrecer disculpas para retirarse del sitio de forma presurosa.

La actitud de la comisionada generó indignación entre las agrupaciones que buscan a sus seres queridos.

Fabiola Pensado Barrera, integrante del Colectivo Familiares en Búsqueda Xalapa, calificó como preocupante y lamentable que la persona al frente de una de las áreas más sensibles del Gobierno del Estado opte por «no dar la cara» ante la sociedad y la prensa.

Pensado Barrera enfatizó que asumir la titularidad de un organismo con tal responsabilidad exige máxima transparencia, atención permanente y un diálogo directo con la ciudadanía, responsabilidades inherentes al cargo institucional que ostenta.

Aunado a la falta de comunicación, la activista aseveró que el trabajo desarrollado por la Comisión Estatal de Búsqueda resulta claramente insuficiente para hacer frente a la magnitud del problema en territorio veracruzano, donde los rezagos en las indagatorias y las jornadas de rastreo avanzan a un ritmo marcadamente lento.

Ante los elevados índices de desaparición que persisten en diversas regiones de la entidad, los colectivos de la zona centro reiteraron que continuarán exigiendo mayor apertura, canales efectivos de coordinación y la entrega de resultados tangibles por parte de la CEBV.

Para las familias, la opacidad en el manejo de la información oficial retrasa la localización de sus seres queridos y contraviene los compromisos de atención prioritaria y sensibilidad institucional asumidos con las víctimas indirectas de este delito