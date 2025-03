33 años de Antidoping

marzo 7, 2025

Este viernes 7 de marzo una de las agrupaciones de reggae con mayor antigüedad en México, Antidoping, celebrará su aniversario 33 en el Lunario del Auditorio Nacional. Allí estará esta banda, con su sonido característico y llenará el espacio con su reggae jamaiquino, en el que también aparecen algunos ritmos latinos, jazz, cumbia, cha cha, ska, y música mexicana.

Con 33 años de trabajo arduo y continuo, Antidoping cuenta con una discografía integrada por siete álbumes de reggae en español. Su actividad se ha convertido en el principal vínculo de este género en nuestro país y en todo el mundo, con la característica de que su música tiene conciencia.

Originario de las calles de Coyoacán, en la Ciudad de México, Antidoping fue creado por los hermanos Manuel y Pedro Apodaca en 1992. Ellos han alcanzado reconocimiento como referentes del género en México y Latinoamérica, y su música refleja la magia y el compromiso social del movimiento rastafari.

A lo largo de estos años, el trabajo de la banda ha logrado destacar entre el público mexicano como una voz comprometida con el respeto, la diversión, la paz y la naturaleza. Sus integrantes han sido parte del Movimiento Razteca, y ha tenido presencia en los más importantes festivales de reggae en México. De la misma forma, ha obtenido reconocimientos en otras naciones, incluidas Jamaica, en donde en el mes de febrero pasado, participaron en la celebración del 80 aniversario de Bob Marley en el marco del Reggae Month, en la cuna del reggae, en Kingston.

Con tres décadas y tres años de trabajo, Antidoping presentará este viernes a las 20 horas, en el Lunario del Auditorio Nacional (Paseo de la Reforma 50, colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX), algunos de sus éxitos contenidos en sus discos: Búscalo, de 1996, Un Lustro Inyectando, de 1999; Esfuerzo Universal, de 2004; Tercera Raíz, de 2011; Fuera el Ejército de Chiapas (grabado en vivo en 2012); Renacer y Girasol, de 2014; Knock Out de 2019; Resplandecer ft. CorpusKlan, de 2023, así como Do you Believe it? Feat Natále, en ese mismo año, y piezas como el sencillo Road To Zion, lanzado en marzo de 2024.

Los boletos están disponibles en la taquilla del Auditorio Nacional y en Ticketmaster. En su presentación les acompañarán como invitados especiales Panamá Cha Chá, una agrupación formada en 2020 en Ciudad Juárez, Chihuahua que fusiona diferentes ritmos latinos.

Posteriormente a su presentación en la capital de la República, continuarán con la celebración de su cumpleaños número 33 en el Festival Por la Paz, Chiapas 2025, en la ciudad de Comitán, el 12 de abril y el sábado 26 en el cierre del 39 Festival Cultural del Bienestar en Zacatecas 2025, en la Plazuela Miguel Auza, a las 22 horas.

Tonky Blues Band Tour

Uno de los principales promotores del blues en España es Tonky de la Peña, quien por más de 30 años ha enarbolado el estandarte de este género musical con su voz y su guitarra, particularmente en la escena madrileña. De nueva cuenta, regresa a México para mostrarnos su talento y desde luego, su experiencia, y luego de varias actuaciones en diferentes escenarios de las costas oaxaqueñas, se enfila hacia el estado de Puebla, donde el sábado 8 tendrá una actuación en Jazzatlán Cholula y el domingo 9 en Casa Hormiga, de esa misma localidad y en ese mismo día, pero en Tlaxcala, actuará en Valquirico. El lunes 10 estará en el Colegio de Música, Audio y Producción MAP, de Puebla.

En esta gira está acompañado de Emiliano Juárez, uno de los mejores guitarristas de blues en México, así como por Dai Gallo, con quienes continuará su travesía en la Ciudad de México donde estará a las 4 de la tarde del miércoles 12, en la Casa Veerkamp de Mesones 21, en el Centro de la capital y con acceso gratuito, mientras que en Parker & Lennox (General Prim 100, colonia Juárez), tendrá dos shows el 13 y 14. Más adelante, el sábado 15 de marzo viajará a Salvatierra, Guanajuato, para ofrecer una presentación y al día siguiente subirá al escenario del Teatro Principal de Irapuato.