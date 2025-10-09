Proponen antidoping obligatorio para funcionarios

octubre 9, 2025

El diputado federal Carlos Enrique Canturosas Villarreal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa para reformar los artículos 59, 91 y 100 de la Constitución Política, con el objetivo de establecer la obligatoriedad de exámenes toxicológicos anuales para diputados federales, senadores, secretarios de Estado, magistrados y jueces.

La propuesta busca garantizar que los servidores públicos ejerzan sus funciones “con plena idoneidad y sin estar afectados por sustancias que puedan comprometer su desempeño”.

El legislador fundamentó su iniciativa señalando que el consumo de drogas ilícitas o el abuso de sustancias psicoactivas puede afectar gravemente “la toma de decisiones, el juicio y la capacidad de liderazgo” de los funcionarios.

El proyecto establece aplicar las pruebas a legisladores al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, mientras que secretarios de Estado, magistrados y jueces de Distrito se someterían a exámenes anuales durante su ejercicio.

El diputado destacó que esta práctica no es novedosa, ya que actualmente se implementa en diversas entidades federativas y ayuntamientos mediante disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias.

La iniciativa se suma a esfuerzos legislativos previos, como la propuesta del PRI en 2007 que solicitaba exámenes para todos los funcionarios federales ante sospechas de infiltración de cárteles narcotraficantes, así como iniciativas posteriores del PAN y el Partido del Trabajo en legislaturas pasadas.