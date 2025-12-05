Xalapeños piden a autoridades banquetas transitables 

diciembre 5, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Xalapeños exigieron al Ayuntamiento de Xalapa atender el deterioro de las banquetas en distintos puntos de la ciudad, luego de denunciar que varias aceras se han vuelto intransitables y representan un riesgo constante para peatones, personas mayores y estudiantes.

Señalaron que un ejemplo es la banqueta ubicada sobre la avenida Manuel Ávila Camacho, en pleno centro de Xalapa y a unos metros de una escuela privada, donde un tramo del pavimento colapsó dejando un hoyo profundo con varillas expuestas y una estructura metálica sobresaliente, lo que impide el paso seguro y obliga a los transeúntes a descender a la calle para continuar su camino.

En el sitio a e observa la abertura con concreto quebrado, varillas oxidadas y un tubo blanco sobresaliendo del hueco, en una zona con alta afluencia de peatones.

Julio César Hernández, denunció estas condiciones y habló de la necesidad de que el gobierno municipal atienda estas fallas con la misma prioridad con la que recauda los impuestos.

“El municipio debe entrar a trabajar porque los impuestos se están pagando para todos y debe ser parejo, trabajar parejo”.

Añadió que el problema no es único y que, aunque se realizan obras, la calidad es insuficiente para garantizar seguridad a quienes caminan diariamente por la ciudad.

“Se deben realizar obras que realmente sean de calidad”.

El ciudadano advirtió que esta banqueta en particular representa un riesgo, especialmente para personas mayores, y aseguró que ya se han registrado accidentes en la zona.