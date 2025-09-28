Xalapa, foco rojo por crímenes de odio

septiembre 28, 2025

Juan David Castilla

Un total de cinco municipios del estado de Veracruz son considerados “focos rojos” por los constantes crímenes de odio por homofobia y transfobia que se han registrado durante este 2025.

Los colectivos de la comunidad diversa han manifestado su preocupación debido a que los ataques continúan siendo constantes también en Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica y Tuxpan.

De acuerdo con Miguel Llinas, presidente de “Soy Humano”, en los casos han predominado el odio, la saña y la alevosía contra las personas abiertamente homosexuales, transexuales o lesbianas.

Las fiscalías en México a menudo no clasifican los homicidios o agresiones como «crímenes de odio» en sus informes oficiales, dificultando obtener una estadística precisa de fuentes gubernamentales.

La documentación y publicación de cifras sobre crímenes de odio recae principalmente en organizaciones de la sociedad civil y observatorios

Los activistas han señalado que la mayor parte de estos casos en el estado se concentran en ciudades grandes como Xalapa.