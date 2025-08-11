Confirma fiscal de Veracruz que fueron 6 los cuerpos arrojados a la carretera en Papantla

agosto 11, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Fueron seis los cuerpos arrojados sobre la carretera Poza Rica-Cazones, a la altura del municipio de Papantla, cinco de los cuales ya están plenamente identificados, uno en calidad de desconocidos, informó la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns.

Asimismo, indicó que una de las víctimas se trata de Juan Carlos Santiago Casco elemento de la Dirección de Tránsito Municipal de Tuxpan, quien no se había presentado a laborar desde el 1 de agosto.

“Fueron seis personas que se localizaron sin vida, después de hacer la asociación correspondiente, hasta el momento se han entregado 5, uno sigue sin identificar, se hizo todo el protocolo pericial correspondiente para poder hacer la entrega a sus familiares”

Identifican a cinco de las seis víctimas halladas en Papantla

Se trata de: Vicente Hernández Molina, Ángel Vicente Hernández Flores, Ángel Francisco García Saucedo, Liliana Solís Almora y Juan Carlos Santiago Casco.

La fiscal aseguró que se está ampliando la investigación y se tienen avances importantes y el compromiso con fuerzas estatales, federales para compartir lo que conlleva una investigación.

Sobre el caso de Santiago Casco, dijo que fueron las autoridades del ayuntamiento de Tuxpan quienes confirmaron que se desempeñaba como elemento de tránsito municipal desde abril de 2023 y que desde el 1 de agosto no se había presentado a trabajar.

«La información del ayuntamiento es que en efecto, Santiago Casco había ingresado en 2023, y desde el primero de agosto no se había presentado a trabajar».