Escuelas públicas y privadas suspenden clases en Veracruz por bloqueos carreteros

febrero 22, 2026

Juan David Castilla. Ante el clima de inseguridad y los bloqueos carreteros que han afectado diversos puntos del estado, el sector educativo en Veracruz ha reaccionado de manera masiva para proteger a sus comunidades. A la determinación de la Universidad Veracruzana (UV), se han sumado diversas instituciones de educación básica, media superior y superior, tanto públicas como privadas, que han decidido cancelar sus actividades presenciales para este lunes 23 de febrero.

En la ciudad de Poza Rica, una de las zonas más afectadas por los recientes incidentes violentos, directivos de diversos planteles de nivel básico y bachillerato informaron a los padres de familia, vía grupos de mensajería y redes sociales, que las clases quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

La medida busca evitar que los alumnos y el personal docente queden atrapados en posibles cierres viales o situaciones de riesgo en el trayecto hacia las escuelas, especialmente tras los enfrentamientos reportados en la periferia de la ciudad y municipios vecinos como Tihuatlán y Tuxpan.

En Xalapa, la capital del estado, importantes universidades privadas han emitido comunicados de emergencia. Instituciones como la Universidad Anáhuac, la Universidad de Xalapa (UX), la Universidad IVES y diversos planteles del Sistema de Educación Media Superior y Superior han confirmado que migrarán sus actividades a la modalidad virtual.

Las instituciones de la zona de Las Ánimas y el centro han solicitado a sus estudiantes permanecer en casa debido a la incertidumbre por la conectividad carretera hacia la capital.

En Córdoba y Orizaba, las universidades privadas de la región de las Altas Montañas también se han sumado a la suspensión, dado que los bloqueos en la autopista Orizaba-Córdoba impiden el libre tránsito de estudiantes que viajan desde municipios aledaños.

Mientras que la zona sur de la entidad, en Coatzacoalcos y Minatitlán, colegios particulares han optado por el resguardo preventivo ante el despliegue de fuerzas federales en la región.

Las autoridades educativas de cada institución han enfatizado que la prioridad es la vida y la seguridad. Se ha pedido a los estudiantes mantenerse conectados a través de sus plataformas digitales (como Teams, Zoom o Classroom) para dar seguimiento a sus programas de estudio sin necesidad de salir de sus hogares.

Se espera que durante la tarde del lunes se realice una nueva evaluación para determinar si existen condiciones de seguridad suficientes para retomar las aulas el martes 24 de febrero.