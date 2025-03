Vinculan por tortura a Jorge N, se queda en prisión preventiva

marzo 27, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En una audiencia que duró horas, la Fiscalía General del Estado de Veracruz logró la vinculación a proceso del ex fiscal Jorge Winckler Ortíz, como presunto responsable del delito de tortura.

La dependencia indicó que el juez encargado determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para el ex funcionario de procuración de justicia.

A través de un comunicado de prensa emitido la madrugada de este jueves, se indica que fue señalado por su “presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la víctima identificada con las iniciales G.A.G” (Gilberto Aguirre) ex director de Servicios Periciales de la misma Fiscalía.

“El Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal 115/2025”.

Hay que recordar que de acuerdo a la presunta víctima, el ahora ex fiscal lo habría torturado para obtener su declaración en contra de su ex jefe Luis Ángel Bravo Contreras y el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada.