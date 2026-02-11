Veracruz, séptimo estado con mayor precariedad laboral

febrero 11, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Mientras a nivel nacional la informalidad laboral ha logrado infiltrarse en las empresas formales afectando a 15.4 millones de personas, en Veracruz la situación es todavía más crítica.

La entidad se coloca como la séptima con mayor tasa de informalidad en el país, alcanzando un preocupante 69.5% de su población ocupada, una cifra que supera por 14 puntos porcentuales el promedio nacional del 55.4%.

Esta realidad estatal agrava la problemática expuesta recientemente por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que señala cómo el sector formal ya no es un refugio seguro.

En territorio veracruzano, la vulnerabilidad no solo reside en quienes trabajan en el comercio informal, sino también en aquellos que, estando en nóminas de empresas u organismos legales, carecen de prestaciones de ley.

De los aproximadamente 3.3 millones de personas ocupadas en el estado, más de dos tercios operan sin certeza jurídica ni acceso a servicios de salud, lo que impacta directamente en la estabilidad de las familias veracruzanas.

La disparidad de género es otro factor que define la crisis laboral en la región. En Veracruz, la informalidad y la pobreza laboral golpean con mayor fuerza a las mujeres: por cada 100 hombres en situación de pobreza laboral, hay 114 mujeres cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta alimentaria básica.

Además, el estado presenta una de las brechas más amplias en autonomía económica, con un 38% de las veracruzanas sin ingresos directos propios, lo que limita su capacidad de desarrollo profesional y personal.

El panorama se vuelve más complejo tras la pérdida de más de 6 mil 700 puestos formales en la entidad durante el último año. Esta contracción del empleo con seguridad social empuja a los trabajadores hacia la «zona gris» descrita a nivel federal: empleos en establecimientos establecidos pero bajo esquemas de contratación informales.