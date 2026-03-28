México suma 1.2 millones a su fuerza laboral, pero el 54.8% sigue en la informalidad: ManpowerGroup

marzo 27, 2026

ManpowerGroup, líder global en soluciones de capital humano, presenta un análisis sobre el panorama laboral en México tras el reciente reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Durante el segundo mes de 2026, la Población Económicamente Activa alcanzó los 61.9 millones de personas, un incremento anual de 1.2 millones de individuos respecto a febrero de 2025, reflejando una mayor participación económica con una tasa del 59.0 por ciento.

A pesar de este dinamismo, la informalidad persiste como un desafío estructural que absorbe gran parte de este crecimiento. Al cierre de febrero de 2026, la población ocupada en la informalidad llegó a 33 millones de personas, sumando 700 mil trabajadores más en comparación con el año anterior, situando la tasa de informalidad laboral en 54.8 por ciento y superando el 54.5 por ciento registrado en 2025.

Beatriz Robles, Directora de Operaciones de Manpower México, señaló que “en número total tenemos más gente trabajando en la informalidad. La dinámica general de participación formal e informal no ha sufrido cambios, y la informalidad persiste absorbiendo a más personas”.

Asimismo, Robles advirtió sobre las serias implicaciones de este fenómeno al subrayar que “la informalidad es un reto importante para el mercado laboral mexicano, ya que da como resultado salarios bajos, no acceso a la seguridad social, falta de prestaciones, subempleo y malas condiciones de trabajo”.

Frente a este escenario, ManpowerGroup proyecta que eventos de gran magnitud, como el Mundial de Fútbol, deben servir para revertir esta tendencia. Con una derrama económica estimada en casi 4.5 billones de dólares, Robles enfatizó que “el gran desafío es asegurar que este impulso se traduzca en empleo formal, por lo que es crucial crear incentivos que faciliten a las PyMES la gestión de trabajadores temporales”. Bajo esta visión, garantizar que las oportunidades laborales se den bajo esquemas de formalidad protege los derechos de los trabajadores y contribuye al desarrollo sostenible del país.

Finalmente, la Encuesta de Expectativas de Empleo refuerza la necesidad de mantener un mercado laboral resiliente, siendo fundamental que el crecimiento de la población ocupada, que alcanzó los 60.3 millones de personas, no se vea diluido por la falta de estímulos a la formalidad, manteniendo la preocupación por una tasa de informalidad que se sostiene por encima del 50 por ciento. ManpowerGroup reitera su compromiso con la promoción de empleos dignos y formales para fortalecer la economía nacional.