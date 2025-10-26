Veracruz se coronó como subcampeón del Encuentro Nacional Deportivo Indígena

octubre 26, 2025

>Deportistas lograron oro en futbol femenil y baloncesto varonil.

Boca del Río, Ver., domingo 26 de octubre de 2025.- Veracruz conquistó cinco medallas, elEncuentro Nacional Deportivo Indígena (ENDI) 2025, de las cuales dos son de oro, una de plata y dos de bronce, empatado en el segundo lugar con el Estado de México. Michoacán fue el campeón con tres de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

En el encuentro, que se llevó cabo del 20 al 24 de octubre en el estado de Morelos, se reunieron más de mil atletas de 18 entidades del país. Veracruz estuvo representado por una delegación de 72 deportistas que participaron en las disciplinas de futbol, voleibol y basquetbol, en las ramas varonil y femenil, así como atletismo y pelota purépecha.

Veracruz es campeón nacional de esta edición 2025 en las disciplinas de basquetbol varonil y futbol femenil, después de dejar en el camino a equipos de gran nivel.

La presea de plata la conquistó en el voleibol varonil, donde Puebla fue el campeón, y el Estado de México se quedó con el bronce.

Las dos medallas de bronce fueron para las integrantes del equipo femenil de voleibol, disciplina que estuvo muy competida y que fue ganada por Quintana Roo, seguido de Campeche.

Finalmente, Veracruz se subió al podio una vez más en la disciplina del atletismo en la prueba de Relevos Mixtos 4X100 que tuvo como escenario el municipio de Tlaquiltenango. Cronometrando un tiempo de 12.23:32, el cuarteto veracruzano se quedó con la presea de bronce; el campeón fue Michoacán y el segundo lugar fue para Yucatán.

Resultados:

Medallas de oro

Futbol femenil

Baloncesto varonil

Medalla de plata

Voleibol varonil

Medallas de bronce

Voleibol femenil

Relevo mixto 4×100