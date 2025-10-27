Uber podrá llevar y recoger pasajeros en los aeropuertos de México

octubre 27, 2025

La plataforma de transporte Uber obtuvo una suspensión definitiva por la jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, que permitirá a sus conductores a operar en cualquiera de los más de 70 aeropuertos del país.

En un comunicado, la compañía detalló que la resolución garantiza que los choferes de la aplicación puedan brindar servicio sin ser detenidos o sancionados por autoridades federales, incluidas las fuerzas de seguridad desplegadas en terminales aéreas.

“Es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”, afirmó.

Uber confió en que esta medida siente un precedente favorable en la resolución final del caso, especialmente ante el contexto del Mundial de Futbol 2026 que se celebrará en México el próximo año. Consideró importante mostrar una relación positiva de cara a los millones de turistas que llegarán al país.

La compañía instó a las autoridades federales a cumplir con dicha suspensión definitiva; en tanto, pidió al Congreso de la Unión que legisle sobre el tema para mejorar el ecosistema turístico nacional e internacional, y proyectar una mejor imagen de México ante el mundo.

“Las plataformas deben tener acceso a los aeropuertos federales para eficientar la movilidad en esos espacios, que son la carta de presentación de México hacia el mundo”, finalizó.

Uber llegó a México en 2013 y está presente en más de 100 ciudades de 32 estados, con productos como Uber Planet, Uber Pet, Uber Assist, UberX, Uber para Empresas y Uber Eats. En julio de este año, anunció el lanzamiento oficial de su nuevo servicio Uber Reserve, el cual permitirá a turistas nacionales e internacionales que visiten Cancún el reservar un viaje desde el Aeropuerto Internacional de Cancún.