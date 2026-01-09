Twenty One Pilots lleva su icónico concierto en México a la pantalla grande

enero 8, 2026

Trafalgar Releasing se unió a la banda ganadora del GRAMMY®, Twenty One Pilots, para llevar a la pantalla grande Twenty One Pilots: Más de lo que jamás imaginamos, una película concierto que captura uno de los momentos más determinantes de su carrera. El proyecto documenta su presentación en la Ciudad de México, donde 65,000 personas llenaron un estadio durante The Clancy World Tour, convirtiendo esa noche en un evento clave para la historia del grupo.

La película tendrá estreno mundial en IMAX y cines de todo el mundo el 26 de febrero, con funciones previas exclusivas en IMAX a partir del 25 de febrero. La venta de boletos inicia el 15 de enero a través del sitio oficial www.TwentyOnePilots.film.

La Ciudad de México como escenario de un momento histórico

La cinta se desarrolla en el contexto de una de las capitales musicales más influyentes del mundo, donde la energía del público mexicano se convierte en parte esencial del relato. La Ciudad de México no solo alberga el concierto, sino que acompaña a Tyler Joseph y Josh Dun desde su llegada hasta el escenario, reflejando la magnitud emocional y simbólica de tocar ante un estadio completamente lleno.

Una narrativa que conecta el espectáculo con la intimidad

Además de mostrar el concierto, la película ofrece acceso detrás de cámaras, permitiendo al público conocer la preparación, la expectativa y la convivencia previa al show. A través de comentarios personales, Tyler y Josh comparten reflexiones sobre el camino que los llevó a este punto y la relación construida con sus fans, aportando una mirada cercana que equilibra la escala del espectáculo con su dimensión humana.

Una experiencia visual inmersiva pensada para el formato IMAX

La propuesta cinematográfica sumerge a la audiencia en el espectáculo completo mediante tomas aéreas del estadio, cámaras sobre el escenario y planos a nivel del público. Este enfoque coloca al espectador en el centro del concierto, recreando desde distintos ángulos la intensidad de la noche y transformando la función en una experiencia que va más allá del registro musical.

Testimonios creativos que reflejan la evolución de la banda

El director Mark C. Eshleman compartió su visión sobre el proyecto y el recorrido del grupo. “He pasado gran parte de los últimos 16 años de mi vida siguiendo a Twenty One Pilots alrededor del mundo… Sus dedos nunca se alejan del pulso de la actuación; creen firmemente en la preparación y en una visión”.

Sobre el enfoque del filme, añadió “Para Más de lo que jamás imaginamos, tuvimos la oportunidad de capturar dos perspectivas de una actuación de Twenty One Pilots: más de 20 cámaras centradas en los fans viviendo el show y, como segunda perspectiva, la que yo he tenido durante todos estos años hasta llegar a ese estadio lleno en la Ciudad de México”.

A estas palabras se sumó Kymberli Frueh, Vicepresidenta Ejecutiva de Programación y Adquisiciones de Contenido de Trafalgar Releasing, al señalar “Desde construir una audiencia fan por fan hasta convertirse en una fuerza global de giras, Twenty One Pilots continúan redefiniendo la magia de los tours de conciertos… entregando la escala, el sonido y la energía compartida que la hacen sentir lo más cercana posible a estar en el show en vivo”.